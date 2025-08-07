Прокуратура повернула державі десятки гектарів землі довкола Музею народної архітектури в Пирогові

Офіс генерального прокурора через суди повернув у власність територіальної громади десятки гектарів землі довкола Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові, включно з тими, що входять до охоронних зон музею.

Як зазначається в повідомленні на сайті відомства, особливістю цього Музею є його розташування просто неба з понад 200 цінними архітектурними експонатами, що представляють традиції різних регіонів України.

"Ще у 2007 році Київська міська рада, за каденції тодішнього мера, неправомірно передала у приватну власність та оренду понад 1,5 тис. гектарів сільськогосподарських земель житлово-будівельним кооперативам під житлову забудову, створеним на підставних осіб. Понад 100 гектарів цієї землі розташовані в межах охоронних зон Національного музею народної архітектури та побуту України, де відповідно до законодавства заборонена будь-яка діяльність, що може завдати шкоди об’єктам культурної спадщини, зокрема нове будівництво", - йдеться у повідомленні.

З метою захисту інтересів держави органами прокуратури до суду пред’явлено 17 позовів про визнання недійсними рішень Київради та повернення земель. Усі позови задоволено.

Зокрема, у межах одного з таких позовів прокуратура домоглася повернення земельної ділянки площею 108 га, яку було незаконно передано у власність житлово-будівельному кооперативу. Ця земля раніше перебувала у користуванні суб’єкта господарювання, який ще у 2007 році добровільно відмовився від неї, припинивши договірні відносини з Київрадою. Втім, у 2018 році суб’єкт господарювання безпідставно здійснив безпідставну реєстрацію речових прав на частину з цих земель, а саме 72,2 га поблизу Музею.

Враховуючи, що згідно із законодавством такі землі не можуть перебувати у приватній власності, прокуратура подала до суду 6 позовів в інтересах держави щодо скасування державної реєстрації речових прав на ці землі.

"Усі позови прокурора задоволено. Наразі виконано 5 судових рішень та територіальній громаді повернуто понад 56 гектарів землі, а право оренди за агрокомбінатом скасовано. У квітні 2025 року одне із судових рішень було скасовано апеляційним судом, однак 05 серпня 2025 року Верховний суд задовольнив касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора та залишив у силі рішення суду про повернення державі земельної ділянки площею 16,5 га", - зазначається в повідомленні.

Крім того, прокуратура домоглася скасування наказу Міністерства культури 2007 року, яким охоронні зони Музею було безпідставно зменшено з 2 км до 25 м.

За позовом Офісу генерального прокурора до суду зазначений наказ скасовано, а Мінкультури зобов’язано встановити належні межі і режими використання зон охорони Музею в Пирогові. Міністерство добровільно рішення суду не виконало, за що на нього накладено штраф 5,1 тис. грн.