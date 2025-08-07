Інтерфакс-Україна
Події
11:07 07.08.2025

Прокуратура повернула державі десятки гектарів землі довкола Музею народної архітектури в Пирогові

2 хв читати
Прокуратура повернула державі десятки гектарів землі довкола Музею народної архітектури в Пирогові

Офіс генерального прокурора через суди повернув у власність територіальної громади десятки гектарів землі довкола Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові, включно з тими, що входять до охоронних зон музею.

Як зазначається в повідомленні на сайті відомства, особливістю цього Музею є його розташування просто неба з понад 200 цінними архітектурними експонатами, що представляють традиції різних регіонів України.

"Ще у 2007 році Київська міська рада, за каденції тодішнього мера, неправомірно передала у приватну власність та оренду понад 1,5 тис. гектарів сільськогосподарських земель житлово-будівельним кооперативам під житлову забудову, створеним на підставних осіб. Понад 100 гектарів цієї землі розташовані в межах охоронних зон Національного музею народної архітектури та побуту України, де відповідно до законодавства заборонена будь-яка діяльність, що може завдати шкоди об’єктам культурної спадщини, зокрема нове будівництво", - йдеться у повідомленні.

З метою захисту інтересів держави органами прокуратури до суду пред’явлено 17 позовів про визнання недійсними рішень Київради та повернення земель. Усі позови задоволено.

Зокрема, у межах одного з таких позовів прокуратура домоглася повернення земельної ділянки площею 108 га, яку було незаконно передано у власність житлово-будівельному кооперативу. Ця земля раніше перебувала у користуванні суб’єкта господарювання, який ще у 2007 році добровільно відмовився від неї, припинивши договірні відносини з Київрадою. Втім, у 2018 році суб’єкт господарювання безпідставно здійснив безпідставну реєстрацію речових прав на частину з цих земель, а саме 72,2 га поблизу Музею.

Враховуючи, що згідно із законодавством такі землі не можуть перебувати у приватній власності, прокуратура подала до суду 6 позовів в інтересах держави щодо скасування державної реєстрації речових прав на ці землі.

"Усі позови прокурора задоволено. Наразі виконано 5 судових рішень та територіальній громаді повернуто понад 56 гектарів землі, а право оренди за агрокомбінатом скасовано. У квітні 2025 року одне із судових рішень було скасовано апеляційним судом, однак 05 серпня 2025 року Верховний суд задовольнив касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора та залишив у силі рішення суду про повернення державі земельної ділянки площею 16,5 га", - зазначається в повідомленні.

Крім того, прокуратура домоглася скасування наказу Міністерства культури 2007 року, яким охоронні зони Музею було безпідставно зменшено з 2 км до 25 м.

За позовом Офісу генерального прокурора до суду зазначений наказ скасовано, а Мінкультури зобов’язано встановити належні межі і режими використання зон охорони Музею в Пирогові. Міністерство добровільно рішення суду не виконало, за що на нього накладено штраф 5,1 тис. грн.

Теги: #музей #повернення #пирогово #земля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 07.08.2025
На підконтрольну уряду територію України вдалося повернути багатодітну родину з окупованого Криму

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернути багатодітну родину з окупованого Криму

09:58 07.08.2025
ДБР наголошує: можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня

ДБР наголошує: можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня

17:22 05.08.2025
Апеляційний суд визнав незаконним виділення землі під НВМК біля Мархалівки під Києвом – КЕКЦ

Апеляційний суд визнав незаконним виділення землі під НВМК біля Мархалівки під Києвом – КЕКЦ

08:55 05.08.2025
Британія та Франція ратифікують угоду про повернення мігрантів

Британія та Франція ратифікують угоду про повернення мігрантів

23:25 04.08.2025
Ще одну українську дитину врятовано з ТОТ в межах ініціативи Bring Kids Back UA

Ще одну українську дитину врятовано з ТОТ в межах ініціативи Bring Kids Back UA

19:52 04.08.2025
На підконтрольну уряду територію України повернули 13-річну дівчину

На підконтрольну уряду територію України повернули 13-річну дівчину

11:03 04.08.2025
Лише 7% переселенців планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих 6 місяців

Лише 7% переселенців планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих 6 місяців

15:36 02.08.2025
На підконтрольну уряду територію України повернули 19-річну дівчину

На підконтрольну уряду територію України повернули 19-річну дівчину

20:33 01.08.2025
Зеленський повідомив про підготовку законопроєкту, що дає належне відновлення після хвороб, набутих у полоні

Зеленський повідомив про підготовку законопроєкту, що дає належне відновлення після хвороб, набутих у полоні

10:49 30.07.2025
Україні вдалося повернути з російської окупації ще трьох дітей – Єрмак

Україні вдалося повернути з російської окупації ще трьох дітей – Єрмак

ВАЖЛИВЕ

З 1 вересня працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери

Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

ДБР наголошує: можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня

Екскерівник СІЗО Таганрога особисто віддавав накази катувати українську журналістку Рощину - Нацполіція

ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

ОСТАННЄ

Чоловік, який відкрив стрілянину в "МакДональдзі", підстрелив сам себе, його госпіталізовано - джерела

В Україні в п'ятницю – без опадів, у суботу на півночі – невеликі дощі

Зеленський: Російська логістика та нафтопереробка цілком справедливо отримує відповіді від України

З 1 вересня працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери

В Черкасах чоловік відкрив стрілянину в "МакДональдзі"

У Богодухові внаслідок ДТП постраждали троє підлітків, один із них у важкому стані

Нова очільниця МЗС Румунії прибула до Києва, відвідала "Охматдит"

Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право має найвищий прохідний бал на бюджет

Держкомтелерадіо в липні додало 5 книжок до переліку антиукраїнських видань

В Німеччині затримано трьох підозрюваних "громадян Рейху" з групи Рейсса

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА