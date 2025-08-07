Четверо цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Четверо цивільних зазнали поранень внаслідок нічного удару російських безпілотників у Дніпропетровській області, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Телеграм.

"Вночі ворог спрямував на область безпілотники. 33 БпЛА оборонці неба збили, повідомили в ПвК. Внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 – пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя – знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Окрім того, за його інформацією, у Павлограді зайнялися дачний будинок та авто. У Криворізькому районі – будівля, що не експлуатується, у самому Кривому Розі – модульний будинок. У Синельниківському районі загорілися дах ліцею і суха трава. Побиті приватна оселя та легковик. По Нікопольщині ворог гатив артилерією та БпЛА. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п'ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека.