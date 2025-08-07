Генштаб зафіксував упродовж доби 147 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 147 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаударів, зокрема скинув 157 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6 074 обстріли, з них 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 073 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб