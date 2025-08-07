Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Втрати окупантів впродовж доби склали 1040 одиниць живої сили та 186 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 четверга.

Зокрема українськими воїнами знищено 4 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійські системи, одну РСЗВ, 130 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 163 БпЛА оперативно-тактичного рівня.