Інтерфакс-Україна
Події
23:38 06.08.2025

Трамп має намір зустрітися з Путіним, а відразу після цього – з Путіним і Зеленським – ЗМІ

2 хв читати

Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися особисто з Володимиром Путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього планує провести зустріч з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє The New York Times, посилаючись на інформацію від двох неназваних джерел, обізнаних з планом дій Трампа.

"За словами цих осіб, пан Трамп оприлюднив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами в середу. У зустрічах братимуть участь лише ці троє чоловіків (Трам, Зеленський, Путін – ІФ-У), а європейські колеги не будуть присутні", - пише видання.

"Європейські лідери, які намагалися відігравати координуючу роль у зустрічах з метою припинення насильства між Росією та Україною, одночасно підтримуючи свого європейського сусіда, здається, погодилися з тим, що сказав пан Трамп", - цитує The New York Times одне із своїх джерел, обізнаних з перебігом розмови.

В свою чергу CNN повідомляє, що нові санкції США проти РФ все одно набудуть чинності в п'ятницю, заявили в Білому домі, навіть попри те, що Трамп оцінив зустріч спеціального посланника США Стіва Віткоффа з Путіним як "дуже продуктивну" і заявив, що готовий зустрітися з російським лідером вже наступного тижня.

Один із чиновників Білого дому зазначив, що, хоча Трамп заявив про намір зустрітися з Путіним вже наступного тижня, реалізувати цю зустріч у такі терміни буде, ймовірно, складно, з огляду на необхідність проведення переговорів, а також логістичні перешкоди.

"Росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент готовий зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася", – заявила прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт.

Представник Білого дому заявив раніше в середу, що "вторинні санкції, як і раніше, планується ввести в п'ятницю".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів телефонну у середу розмову з президентом США Дональдом Трампом, у ній також взяли участь європейські лідери, обговорили те, що було озвучено під час візиту представника Трампа Стівена Віткоффа до Москви. За словами Зеленського спільна позиція України з європейськими партнерами "абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення".

Джерела:

https://www.nytimes.com/2025/08/06/us/politics/trump-meeting-putin-zelensky.html

https://edition.cnn.com/2025/08/06/europe/putin-witkoff-meeting-constructive-kremlin-says-intl

Теги: #сша #путін #трамп #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:52 07.08.2025
Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ

Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ

00:46 07.08.2025
Трамп: є хороші шанси на зустріч з Путіним невдовзі

Трамп: є хороші шанси на зустріч з Путіним невдовзі

23:39 06.08.2025
Конгрес США готовий ввести санкції та мита проти РФ – сенатор Грем

Конгрес США готовий ввести санкції та мита проти РФ – сенатор Грем

23:12 06.08.2025
Трамп оцінив розмову Віткоффа з Путіним як більш продуктивну, ніж очікувалося - ЗМІ

Трамп оцінив розмову Віткоффа з Путіним як більш продуктивну, ніж очікувалося - ЗМІ

22:39 06.08.2025
Володимир Зеленський обговорив проблеми прифронтових територій із головами територіальних громад Сумської області

Володимир Зеленський обговорив проблеми прифронтових територій із головами територіальних громад Сумської області

22:11 06.08.2025
Зеленський обговорив з міністром і військовими плани Міноборони

Зеленський обговорив з міністром і військовими плани Міноборони

21:22 06.08.2025
Україна запропонувала партнерам сформувати спільну позицію на рівні радників з питань безпеки - Зеленський

Україна запропонувала партнерам сформувати спільну позицію на рівні радників з питань безпеки - Зеленський

21:14 06.08.2025
Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

20:39 06.08.2025
Зеленський: У розмові з Трампом також взяли участь європейські лідери

Зеленський: У розмові з Трампом також взяли участь європейські лідери

20:21 06.08.2025
Трамп: Усі погоджуються, що війна в Україні має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні

Трамп: Усі погоджуються, що війна в Україні має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні

ВАЖЛИВЕ

Трамп: є хороші шанси на зустріч з Путіним невдовзі

Україна запропонувала партнерам сформувати спільну позицію на рівні радників з питань безпеки - Зеленський

Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

Росіяни вдарили по Нікополю, троє людей загинули

Зеленський: У розмові з Трампом також взяли участь європейські лідери

ОСТАННЄ

Понад 56 тис українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії - міністр оборони Нідерландів

Сім житлових будинків у Сумах пошкоджені внаслідок атаки росіян - Григоров

Сили оборони відбили з початку доби 113 ворожих атак - Генштаб

Пожежі в дачному секторі в Сумах внаслідок удару росіян

Кіберполіція повідомила про підозру учаснику транскордонної злочинної групи, яка заробляла на договірних іграх

Новий президент Польщі до 2030 року має намір провести реформу конституції

Зеленський призначив керівників УСБУ в Кіровоградській і Полтавській областях

Росіяни вдарили по Нікополю, троє людей загинули

Вторинні санкції проти Росії будуть введені в п’ятницю

Мінюст надає підтримку НАБУ та САП для об’єктивного розслідування справи щодо закупівель 2021 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА