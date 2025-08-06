Конгрес США готовий ввести санкції та мита проти РФ – сенатор Грем

Американський сенатор Ліндсі Грем (Lindsey Graham, республіканець), співавтор законопроєкту про введення вторинних тарифів на покупців російської нафти, заявив про готовність Конгресу США схвалити запровадження санкцій та мит проти РФ, щоб покласти край війні в Україні.

"Зусилля президента Трампа та всієї його команди, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні, приносять реальні дивіденди... Молодець, пане президенте. Я вірю, що саме ви, як ніхто інший, маєте здатність справедливо покласти край цій війні та запобігти майбутнім конфліктам. Конгрес — за сильної двопартійної підтримки — готовий допомогти шляхом прийняття закону про санкції та мита проти Росії, який має 85 співавторів у Сенаті", - написав Грем в соцмережі Х в середу.

Він також назвав переломним моментом рішення президента США Дональда Трампа переслідувати покупців російської нафти, зокрема, введення додаткового 25-відсоткового мита на імпорт індійською стороною нафти з РФ.

"Рішення президента Трампа переслідувати країни, які підтримують військову машину Путіна, купуючи дешеву російську нафту, є переломним моментом. Ці країни незабаром заплатять належну та високу ціну. Я дуже вдячний моїм європейським друзям, які допомагають Україні. Однак мені та іншим не залишається непоміченим, що ви купуєте нафту в Індії, яку Індія спочатку придбала у Росії. Ми стежимо за цим. Це потрібно припинити негайно", - написав Грем.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1953155785162187155