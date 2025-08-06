Інтерфакс-Україна
Події
22:45 06.08.2025

Сили оборони відбили з початку доби 113 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 113 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

" Сьогодні противник, за уточненими даними, завдав 57 авіаційних ударів, застосував 99 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1 564 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 30 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27501

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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