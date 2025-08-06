Сили оборони відбили з початку доби 113 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 113 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

" Сьогодні противник, за уточненими даними, завдав 57 авіаційних ударів, застосував 99 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1 564 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 30 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27501