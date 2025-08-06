Інтерфакс-Україна
Події
21:22 06.08.2025

Україна запропонувала партнерам сформувати спільну позицію на рівні радників з питань безпеки - Зеленський

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Україна запропонувала партнерам сформувати спільну позицію на рівні радників з питань безпеки - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Україна запропонувала, щоб найближчим часом радники з питань безпеки України та партнерів обговорили, щоб визначити спільну позицію.

"І ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники України та партнерів, наші радники з питань безпеки говорили, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд. Для нас, для України це дуже важливо", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні, коментуючи свою розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"Україна точно захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий та надійний мир. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала", - наголосив президент.

 

Теги: #безпека #зеленський #радники

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