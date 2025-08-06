Інтерфакс-Україна
Події
20:09 06.08.2025

Вторинні санкції проти Росії будуть введені в п’ятницю

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Вторинні санкції проти Росії будуть введені в п’ятницю

Зустріч американського посла Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним пройшла добре, однак Вашингтон все ще планує продовжити вторинні санкції в п'ятницю, заявив представник Білого дому в середу, передає Reuters.

"Росіяни прагнуть продовжувати взаємодію зі Сполученими Штатами. Вторинні санкції, як і раніше, очікуються в п'ятницю", - сказав представник Білого дому.

Віткофф розмовляв з Путіним близько трьох годин, намагаючись досягти прориву у війні. Трамп пригрозив санкціями Москві, якщо не буде зроблено жодних кроків для припинення війни в Україні.

 

Теги: #сша #санкції #рф

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