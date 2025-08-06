Інтерфакс-Україна
Події
14:25 06.08.2025

Хореографка програла в казино 1 млн грн, зібраних на поїздку дитячого ансамблю до Грузії

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Повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах тренерці танцювального ансамблю у Черкаській області, яка збирала з батьків дітей кошти для поїздки в Грузію для нібито участі у фестивалі, але фактично гроші програла в онлайн-казино, інформують в Офісі генерального прокурора.

"Під час слідства встановлено, що тренерка танцювального ансамблю у Черкаській області збирала кошти з батьків дітей для поїздки в Грузію під приводом їхньої участі у фестивалі. Фактично гроші витратила на власний розсуд, а саме програла в онлайн-казино. Йдеться про понад 1 мільйон гривень, які вона зібрала упродовж квітня-липня 2025 року. У матеріалах кримінального провадження налічується 26 потерпілих", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За клопотанням прокурорів жінці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у зв'язку з тим, що підозрювана має на утриманні неповнолітню дитину.

Теги: #привласнення #кошти #хореограф

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