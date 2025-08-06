Інтерфакс-Україна
Події
13:43 06.08.2025

Дощі йтимуть в більшості областей України в четвер, але у п'ятницю припиняться, температура без змін

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Дощі йтимуть в більшості областей України в четвер, але у п'ятницю припиняться, температура без змін

Короткочасні дощі з грозами очікуються вночі в четвер, 7 серпня, місцями в більшості північних та центральних областей України, а вдень на сході та південному сході, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни вночі 18-23°, вдень 28-33°; на решті території вночі 13-18°, вдень 22-27°.

У Києві у четвер, 7 серпня, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 7 серпня була 38,0° в 2010р., найнижча 8,7° в 1923р.

У п'ятницю, 8 серпня, в Україні без опадів. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та південному сході країни вночі 15-20°, вдень 26-31°; на решті території вночі 10-15°, вдень 22-27°.

У Києві в п’ятницю без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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