Інтерфакс-Україна
Події
13:08 06.08.2025

Орбан відзначає важливість не поступатися інтересами угорців при допомозі біженцям з України

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Орбан відзначає важливість не поступатися інтересами угорців при допомозі біженцям з України
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголошує на важливості не надавати біженцям з України допомогу в більшому розмірі, ніж отримують безробітні угорські громадяни, для забезпечення інтересів угорців.

"Безкоштовних грошей не буває. Тож якщо угорець отримує допомогу по безробіттю протягом трьох місяців, а після цього повинен брати участь у громадських роботах, то, мій дорогий український друже, ви також можете отримати лише стільки, скільки маємо ми", - сказав Орбан у відеозверненні, яке розмістив в соцмережі Х в середу.

При цьому він відзначив, що якщо на країну напали, як це сталося з Україною, "то якщо ви можете, ви повинні допомогти". "Десятки тисяч біженців почали щодня виїжджати звідти, ми прийняли їх усіх, ми допомогли їм усім. І сьогодні в Угорщині десятки тисяч українців. Так, це правда, що ми єдина країна, яка сказала, що ви можете отримати від держави лише стільки допомоги, скільки отримує угорець", - сказав голова угорського уряду.

В коментарі до відеозвернення він додав, що "ми надали допомогу тисячам нужденних і продовжуємо робити це сьогодні".

"Наш обов'язок чіткий: надавати допомогу, але ніколи не поступатися інтересами угорців. Це баланс, який ми повинні підтримувати", - заявив Орбан.

В 2023 році в Угорщині було зареєстровано 34,3 тис українських біженців, у 2024 році їх кількість скоротилася до 31 тис.

Теги: #допомога #угорщина #біженці #орбан

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