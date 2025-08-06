Інтерфакс-Україна
Події
12:13 06.08.2025

Мінкультури вважає УКФ недофінансованим, і буде просити збільшення фінансування на 2026р

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Міністерство культури і стратегічних комунікацій України вважає Український культурний фонд (УКФ) недофінансованим, і буде просити збільшення фінансування на 2026 рік, повідомила перша заступниця міністра Галина Григоренко.

"Станом на сьогодні ми вважаємо, що УКФ недофінансовано, тому що вони намагаються балансувати в тих 150 млн грн, які їм виділені на проекти. Вони активно шукають позабюджетні кошти, у них є багато партнерств, які вони напрацювали і з приватним бізнесом і з місцевою владою, аплікуються на різні європейські фонди. Вони активно шукають позабюджетні кошти, щоб надавати можливості сфері культури", - сказала Григоренко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона додала, що в бюджетній декларації на 2026 рік і на УКФ, і на Український інститут книги (УІК) закладені такі ж показники фінансування, як і на попередні роки, зазначивши, що Мінкультури буде просити закласти більше коштів.

"По Українському інституту книги там питання спрямування коштів на різні програми. Найбільша програма зараз - це "єКнига". Станом на сьогодні куплено уже більше 330 тис. Книжок, більше 170 тис. наших громадян скористалися цією допомогою. Запит ще є, але він не настільки великий, як ми прогнозували по статистичній оцінці кількості 18-ти річних, які мають право подаватись на цю програму. Можливо, частину цих коштів ми перенаправимо на інші видатки, зокрема, на поповнення бібліотечних фондів", - розповіла Григоренко.

Як повідомлялося, державний бюджет України на 2025 рік передбачає фінансування 250 млн грн на Український культурний фонд (що на 15% більше, якщо порівнювати з 2024 роком) і на Український інститут книги - 278,6 млн грн на популяризацію української літератури і підтримку книговидавництва, зокрема й на реалізацію проєкту "Є-книга".

Теги: #мінкультури #галина_григоренко #укф

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