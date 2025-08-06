Кабмін оновив порядок надання допомоги захисникам, які повернулися з полону - Свириденко

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Кабінет міністрів оновив порядок надання допомоги захисникам, які повернулися з російського полону, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Військовослужбовці, які повернулися з російського полону, повинні мати доступ до комплексної державної підтримки. Сьогодні уряд оновив порядок надання допомоги нашим захисникам, які повернулися додому. Врахували досвід сил безпеки й оборони, щоб зробити процес реінтеграції більш системним і чутливим до потреб людей. Розширюємо первинний медичний огляд після повернення — зокрема, збільшуємо обсяг медичних послуг і забезпечуємо фіксацію наслідків травм і поранень. Також вводимо більш дієвий механізм для запобігання поширенню інфекцій", - написала Свириденко в телеграм-каналі, по результатам засідання уряду в середу.

Вона також розповіла, що напередодні на робочій зустрічі з представниками громадських організацій говорили про те, як зробити так, щоб усі Герої, які пройшли полон, отримали саме ту допомогу, яка відповідає їхнім потребам.