Інтерфакс-Україна
Події
11:47 06.08.2025

УЧХ допомагає евакуювати жителів мікрорайону Корабел у Херсоні

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УЧХ допомагає евакуювати жителів мікрорайону Корабел у Херсоні
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) у Херсоні допомагає евакуювати жителів мікрорайону Корабел після авіаудару окупаційної армії Російської Федерації по Острівському мосту.

"Після нещодавніх ударів по мосту, що з’єднує "Острів" з іншими районами міста, місцева влада закликала мешканців залишити територію. Евакуацію здійснює загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Херсонській області спільно з іншими спеціальними службами та волонтерами", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери допомагають людям дістатися до безпечніших місць — тимчасових прихистків, лікарень або до рідних — на території, підконтрольній уряду України.

Під час евакуації люди отримують супровід, підтримку, воду, продукти, а за потреби — першу домедичну та психологічну підтримку. Евакуюють волонтери й домашніх улюбленців.

За даними Херсонської обласної державної адміністрації станом на вечір вівторка спільно з поліцією, рятувальниками та волонтерами за чотири дні евакуації вдалося вивезти з небезпечного району 754 людини, серед яких 49 дітей та 85 маломобільних.

Як повідомлялось, окупаційна армія РФ у неділю завдала авіаудару по Острівському мосту в Херсоні.

 

Теги: #участки #херсон #евакуація #тчху_херсон

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