Інтерфакс-Україна
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09:49 06.08.2025

Вторинні мита зроблять енергоресурси РФ задорогими для тих, хто вважає їх надто дешевими – Єрмак

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Вторинні мита зроблять енергоресурси РФ задорогими для тих, хто вважає їх надто дешевими – Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відзначає важливість запровадження вторинних санкцій проти танкерного флоту та покупців російських енергоресурсів для завершення війни в України.

"Танкерний флот - фундамент російського обходу санкцій і фінансування війни. Вторинні мита зроблять російські енергоресурси вкрай дорогими для тих, хто вважає їх надто дешевими і закриває очі на вбивства українців. Повне припинення вогню і зустріч лідерів. Війна має завершитись, але поки все впирається в росію", - написав Єрмак в Телеграм у середу.

Як повідомлялося, 5 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що може істотно підвищити мита на товари з Індії протягом найближчих 24 годин через те, що Делі купує російську нафту. Він знову висловив припущення, що якщо ще знизити ціни на нафту, це може підштовхнути РФ до активізації переговорів щодо України.

3 серпня президент України Володимир Зеленський у неділю запровадив нові санкції проти РФ, зокрема, застосований пакет санкцій проти тіньового флоту танкерів – п'яти експлуатуючих компаній та 94 осіб, зокрема, капітанів танкерів. Також він ввів санкції щодо 39 фізичних та 23 юридичних осіб, переважно російських, дотичних до незаконного вивезення зерна з окупованих територій України та розробки надр у цих регіонах.

Теги: #єрмак #санкції_рф

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