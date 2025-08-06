Інтерфакс-Україна
Події
09:30 06.08.2025

Окупанти скинули фугасні авіабомби на базу відпочинку під Запоріжжям

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Окупанти скинули фугасні авіабомби на базу відпочинку під Запоріжжям

Російські окупанти атакували фугасними авіаційними бомбами базу відпочинку в Запорізькому районі, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни завдали щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі. Попередньо атакували ФАБами", - написав Федоров в Телеграм в середу вранці.

Раніше він повідомив про обстріл окупантами різних локацій в Запорізькій області вранці в середу, внаслідок чого загинули дві людини та постраждали ще 12, зокрема, четверо дітей. Також пошкоджені щонайменше девʼять будівель. Пізніше Федоров повідомив, що до лікарні направлено пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані.

Теги: #федоров #запорізька_область #атака_рф

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