Окупанти скинули фугасні авіабомби на базу відпочинку під Запоріжжям

Російські окупанти атакували фугасними авіаційними бомбами базу відпочинку в Запорізькому районі, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни завдали щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі. Попередньо атакували ФАБами", - написав Федоров в Телеграм в середу вранці.

Раніше він повідомив про обстріл окупантами різних локацій в Запорізькій області вранці в середу, внаслідок чого загинули дві людини та постраждали ще 12, зокрема, четверо дітей. Також пошкоджені щонайменше девʼять будівель. Пізніше Федоров повідомив, що до лікарні направлено пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані.