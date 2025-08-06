Інтерфакс-Україна
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09:24 06.08.2025

Міносвіти затвердило нове положення про проведення конкурсів наукових досліджень і розробок

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Міносвіти затвердило нове положення про проведення конкурсів наукових досліджень і розробок

Міністерство освіти і науки України затвердило оновлене положення про проведення конкурсних відборів проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок та оцінювання результатів їх виконання.

"Уперше документ об’єднує найбільші конкурсні механізми МОН - як основний конкурс для закладів вищої освіти, так і конкурс для молодих учених. Положення встановлює однакові принципи організації, оцінювання та звітування проєктів - незалежно від виду конкурсу", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, зміни передбачають: об’єднано правила основного конкурсу для закладів вищої освіти та конкурсу для молодих учених; не менше за 30% загального обсягу фінансування щороку спрямовується на конкурси для молодих дослідників - цей обсяг є фіксованим; дослідники з Національної академії наук України можуть повноцінно входити до складу колективів університетських заявок; три експерти з обов'язковим розглядом відхилень оцінок на рівні 25%; розподіл проєктів та звітів між експертами відбувається автоматично через Національну електронну науково-інформаційну систему із обов'язковою перевіркою на конфлікт інтересів; нові правила для експертів щодо доброчесності, конфлікту інтересів, конфіденційності та об'єктивності; плагіат, фальсифікація даних, "купівля" наукових робіт, показників і результатів, співпраця з РФ тепер є підставами для дискваліфікації; впроваджено спеціальну Комісію з етики експертів і визначено допустимі умови використання ШІ; скасовано "сумування" цитувань, індексів Гірша, надання "листів про зацікавленість чи впровадження".

"Міністерство працює над оголошенням відповідних конкурсів з вересня 2025 року, щоб забезпечити підбиття підсумків до кінця календарного року та фінансування з січня 2026 року", - додали у відомстві.

Теги: #міносвіти #конкурсний_відбір

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