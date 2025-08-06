Інтерфакс-Україна
Події
06:51 06.08.2025

Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ у недалекому майбутньому

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Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ і пообіцяв, що врахує результати найближчих контактів з Москвою.

"Побачимо, що станеться в недалекому майбутньому", - сказав він журналістам у Вашингтоні, відповідаючи на запитання про те, чи буде він готовий ввести заходи проти Росії.

При цьому він не називав розмір мит, які може ввести. "Я ніколи не називав цю цифру, але щось у такому ключі ми можемо зробити", - відповів він на запитання про те, чи можуть мита скласти 100%. Раніше, як повідомлялося, Трамп розучував саме таку цифру.

Трамп вкотре заявив, що те, що відбувається в Україні, "це війна Байдена".

"Моє завдання - вивести нас із цієї війни", - додав він.

Джерело: https://www.youtube.com/live/QFBG9DBdsHg

Теги: #росія #трамп #санкції #сша

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