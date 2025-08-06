03:32 06.08.2025
Трамп назвав Венса ймовірним наступником на посаді президента США
Президент США Дональд Трамп не виключив, що його наступником на посаді президента може стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.
"Зараз, очевидно, ще зарано про це говорити, але безперечно, він (Джей Ді Венс – ІФ-У) виконує чудову роботу і, ймовірно, на цьому етапі був би фаворитом", - сказав Трамп на пресконференції в Білому домі.
Президент також підтвердив, що Венс може об'єднатися з держсекретарем Марко Рубіо "у тій чи іншій формі".
Джерело: https://www.youtube.com/live/QFBG9DBdsHg