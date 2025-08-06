Трамп назвав Венса ймовірним наступником на посаді президента США

Президент США Дональд Трамп не виключив, що його наступником на посаді президента може стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.

"Зараз, очевидно, ще зарано про це говорити, але безперечно, він (Джей Ді Венс – ІФ-У) виконує чудову роботу і, ймовірно, на цьому етапі був би фаворитом", - сказав Трамп на пресконференції в Білому домі.

Президент також підтвердив, що Венс може об'єднатися з держсекретарем Марко Рубіо "у тій чи іншій формі".

Джерело: https://www.youtube.com/live/QFBG9DBdsHg