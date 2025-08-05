У відпочинковому таборі на Львівщині від кишкової інфекції постраждали 32 людини

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розслідує гострої кишкової інфекції, зафіксований у відпочинковому таборі "Friendli Camp", розташованому в селі Тухля Стрийського району Львівської області.

"Станом на 05.08.2025 з первинним діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 32 особи", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з працівниками ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" проводять епідеміологічне розслідування для з’ясування джерела інфекції, причин та умов виникнення спалаху.

Епідрозслідування триває.