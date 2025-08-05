В Бухаресті помер колишній президент Румунії Йон Ілієску

Колишній президент Румунії Йон Ілієску помер у вівторок, 5 серпня, у віці 95 років. Уряд підтвердив смерть колишнього президента, повідомляє Румунське радіо.

"З глибоким жалем уряд повідомляє про смерть колишнього президента Румунії пана Іона Ілієску. Колишній президент румунської держави помер сьогодні, 5 серпня 2025 року, в Клінічній лікарні швидкої допомоги імені професора доктора Агріппи Іонеску. Деталі державної похоронної програми, організованої на честь колишнього глави румунської держави Йона Ілієску, будуть повідомлені найближчим часом", - йдеться в прес-релізі уряду.

В лікарні повідомили, що смерть Ілієску була зареєстрована о 15:55 5 серпня.

Ілієску був госпіталізований з червня, коли у нього діагностували рак легенів.

Ілієску у 1989 році був лідером заворушень, спрямованих проти румунського диктатора Ніколае Чаушеску, а після його повалення став першим обраним президентом. Всього обирався на посаду президента тричі: у 1990–1992, 1992–1996 та 2000–2004 роках.