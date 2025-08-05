Заклик до РФ повернути українських дітей підписали 38 країн разом з Радою Європи та ЄС

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, створена в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, закликала РФ без зволікань та жодних умов повернути викрадених українських дітей.

Як повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України, коаліцію співочолюють Канада та Україна. Спільну заяву підписали 38 країн, Рада Європи та Європейський Союз.

"Під час двосторонньої зустрічі в Стамбулі 2 червня 2025 року Уряд України передав Російській Федерації початковий список із 339 українських дітей, які були незаконно депортовані до РФ або примусово переміщені з тимчасово окупованих територій України, з офіційним запитом про їхнє негайне та безумовне повернення. Це є важливим гуманітарним кроком і реальною можливістю для РФ продемонструвати добру волю шляхом конкретних заходів із відновлення довіри. У світлі заяв представників РФ, зроблених 23 липня 2025 року, ми закликаємо РФ негайно та змістовно відреагувати на початковий список дітей, переданий Україною, і забезпечити їхнє якнайшвидше та безумовне повернення до своїх родин і громад в Україні", - йдеться в тексті заяви.

В документі також міститься заклик забезпечити повернення всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей відповідно до міжнародного права та релевантних резолюцій ООН, а також надати повну та достовірну інформацію про всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей, які перебувають під фактичним контролем РФ, зокрема щодо їхнього місцеперебування, стану здоров’я, юридичного статусу й добробуту.

"Припинити зміну ідентичності дітей, зокрема примусову зміну громадянства, передачу у російські родини чи інституції, ідеологічне зомбування та втягнення в мілітаризацію", - йдеться в заяві.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відзначив, що "ми не зупинимося, поки кожна дитина не опиниться там, де її місце: з родиною, на Батьківщині, у безпеці та на волі".

"Примусова депортація Росією майже 20 тисяч українських дітей – це відверте порушення міжнародного права. Ці діти мають бути повернені. Ми закликаємо Росію почати з 339 дітей, ідентифікованих Україною. ЄС і надалі запроваджуватиме санкції проти тих, хто викрадає українських дітей і намагається стерти їхню ідентичність", – наголосила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас.

Відзначається, що незаконна депортація та примусове переміщення дітей є грубими порушеннями міжнародного права, включно з Женевськими конвенціями та Конвенцією ООН про права дитини.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що "ми ніколи не дозволимо Росії зробити наших дітей розмінною монетою, їхнє повернення – не предмет для торгу".

"Росія має бути притягнута до відповідальності за те, що зробила знищення дитячих доль своєю стратегічною політикою у війні агресії. Обов’язок міжнародної спільноти – забезпечити справедливість", – підсумувала спеціальна представниця Генерального секретаря Ради Європи з питань ситуації українських дітей Тордис Кольбрун Рейкфйорд Ґілфадоттір.

Спільну заяву коаліції підтримали: Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чилі, Коста-Рика, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Сполучене Королівство, Європейський Союз (спостерігач), Швейцарія (спостерігач) та Рада Європи.

Джерела:

https://mfa.gov.ua/news/zayava-mizhnarodnoyi-koaliciyi-za-povernennya-ukrayinskih-ditej-shchodo-nezakonnoyi-deportaciyi-ta-primusovogo-peremishchennya-ukrayinskih-ditej-rf

https://mfa.gov.ua/news/tridcyat-visim-krayin-razom-iz-radoyu-yevropi-ta-yes-zaklikali-rosiyu-negajno-ta-bezumovno-povernuti-ukrayinskih-ditej