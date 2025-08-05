Внесок Швеції на підтримку постачання американської зброї для України - $275 млн

Швеція надасть $275 млн – приблизно 2,7 млрд шведських крон – на пакет військової підтримки для допомоги з поставками Україні американської зброї в рамках нового механізму Prioritised Ukraine Requirement List (PURL).

Як повідомили в шведському уряді, Швеція разом з Данією та Норвегією профінансує весь пакет підтримки військових матеріалів США загальною вартістю $500 млн.

НАТО координуватиме впровадження та забезпечить, щоб вміст пакета відповідав найнагальнішим потребам України. Фінансування забезпечують союзники та партнери НАТО.

На пресконференції 5 серпня міністр оборони Швеції Пол Йонсон, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш та міністр освіти та інтеграції Сімона Мохамссон оголосили про рішення їхньої країни надати $275 млн.

"Ми вітаємо рішення Сполучених Штатів надати Україні оборонні матеріали, зокрема систему протиповітряної оборони Patriot, і те, що НАТО координує цю допомогу. Україні терміново потрібна підтримка союзників та партнерів, щоб захиститися від агресії Росії", – сказав Йонсон.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція надала країні військову підтримку на суму приблизно 83 млрд шведських крон. Її внески в ініціативу США надходитимуть з економічної бази Швеції для військової підтримки України.

У понеділок, 4 серпня 2025 року, було оголошено перший пакет допомоги на понад $500 млн, що фінансуються Нідерландами. Загалом ці внески оцінюються в понад $1 млрд і представляють перші два транші регулярних поставок до України в рамках нещодавно запущеної ініціативи Альянсу PURL.

Перелік пріоритетних потреб України (PURL) – це нова ініціатива НАТО, що фінансується європейськими союзниками та Канадою, і складатиметься з пакетів допомоги вартістю близько $500 млн кожен.

Як наголосили в НАТО, пакети допомоги будуть готуватися швидко та передаватися регулярно. НАТО координуватиме доставку через Ініціативу НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) у Вісбадені.