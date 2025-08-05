Рютте вітає фінансові пакети від Данії, Норвегії та Швеції для допомоги з поставками Україні американської зброї

Генеральний секретар НАТО НАТО Рютте вітає перші фінансові пакети від Данії, Норвегії та Швеції для допомоги з поставками для України американської зброї в рамках нового механізму Prioritised Ukraine Requirement List (PURL).

"Вдячний Данії, Норвегії та Швеції за швидкі дії щодо фінансування пакету військової підтримки США для України. Це доставить рятівне обладнання та критично важливі матеріали на передову, зміцнюючи позиції України та допомагаючи їй стримувати агресію в її прагненні до тривалого миру", - написав він у соцмережі Х.

У понеділок, 4 серпня 2025 року, було оголошено перший пакет допомоги на понад $500 млн, що фінансуються Нідерландами. Загалом ці внески оцінюються в понад $1 млрд і представляють перші два транші регулярних поставок до України в рамках нещодавно запущеної ініціативи Альянсу PURL.

В НАТО наголошуюсь. що члени НАТО забезпечують 99% військової підтримки України. Як і всі зусилля союзників, ініціатива PURL має на меті поставити Україну в найсильніше можливе становище, оскільки мирні зусилля, очолювані президентом Трампом та його адміністрацією, тривають.

Перелік пріоритетних потреб України (PURL) – це нова ініціатива НАТО, що фінансується європейськими союзниками та Канадою, і складатиметься з пакетів допомоги вартістю близько $500 млн кожен.

Пакети допомоги будуть готуватися швидко та передаватися регулярно. НАТО координуватиме доставку через Ініціативу НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) у Вісбадені.