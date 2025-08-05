Інтерфакс-Україна
Події
15:55 05.08.2025

Міжнародна коаліція закликала РФ без зволікань та жодних умов повернути викрадених українських дітей

2 хв читати
Міжнародна коаліція закликала РФ без зволікань та жодних умов повернути викрадених українських дітей

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, створена в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, закликала Росію без зволікань та жодних умов повернути викрадених українських дітей, коаліцію співочолюють Канада та Україна, спільну заяву підписали 38 країн, Рада Європи та Європейський Союз, повідомляє Офіс президента України.

"Примусова депортація Росією майже 20 тисяч українських дітей – це відверте порушення міжнародного права. Ці діти мають бути повернені. Ми закликаємо Росію почати з 339 дітей, ідентифікованих Україною. ЄС і надалі запроваджуватиме санкції проти тих, хто викрадає українських дітей і намагається стерти їхню ідентичність", - наголосила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас.

Коаліція також закликає Росію надати повну й підтверджену інформацію про місцеперебування, стан і правовий статус усіх дітей; забезпечити безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій; припинити маніпуляції з ідентичністю дітей, зокрема примусову зміну громадянства, розміщення в російських сім’ях чи установах та піддавання їх ідеологічному впливу й мілітаризації.

"Українські діти, викрадені Росією, мають бути повернені. Діти, які живуть під російською окупацією, повинні бути звільнені. Діти, які живуть у страху перед терором, повинні отримати безпеку, а ті, хто був змушений тікати з України, – можливість повернутися додому. Росія має бути притягнута до відповідальності за те, що зробила знищення дитячих доль своєю стратегічною політикою у війні агресії", – зазначила спеціальна представниця Генерального секретаря Ради Європи з питань ситуації українських дітей Тордис Кольбрун Рейкфйорд Ґілфадоттір.

Як йдеться у повідомленні, ще під час першого раунду мирних переговорів у Стамбулі українська делегація передала Росії початковий список дітей для повернення. Однак до сьогодні Росія відмовилася запропонувати будь-який дієвий механізм повернення юних українців.

"Сьогоднішня заява коаліції демонструє, що міжнародна спільнота єдина у своїй вимозі повернення кожної української дитини, яка була депортована або насильно переміщена. Цим злочинам немає виправдання, і не може бути жодних зволікань із поверненням дітей додому. Кожен день, що минає без їх повернення, – це день продовження несправедливості", - цитують у повідомлені керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Спільну заяву коаліції підтримали: Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чилі, Коста-Рика, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Сполучене Королівство, Європейський Союз (спостерігач), Швейцарія (спостерігач) та Рада Європи.

 

Теги: #війна #діти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 05.08.2025
Заклик до РФ повернути українських дітей підписали 38 країн разом з Радою Європи та ЄС

Заклик до РФ повернути українських дітей підписали 38 країн разом з Радою Європи та ЄС

16:27 05.08.2025
Нацполіція попереджає про нові вибухові загрози: на ворожому дроні на Сумщині були міни ПТМ-3

Нацполіція попереджає про нові вибухові загрози: на ворожому дроні на Сумщині були міни ПТМ-3

16:01 05.08.2025
Норвегія, Швеція та Данія профінансують військовий пакет для України на 430 млн євро

Норвегія, Швеція та Данія профінансують військовий пакет для України на 430 млн євро

15:17 05.08.2025
Данія виділить 580 млн данських крон на підтримку ініціативи НАТО щодо забезпечення України американською зброєю

Данія виділить 580 млн данських крон на підтримку ініціативи НАТО щодо забезпечення України американською зброєю

14:33 05.08.2025
Втрати окупантів в Україні падають з березня, але вже сягнули 1,05 млн загиблих і поранених – британська розвідка

Втрати окупантів в Україні падають з березня, але вже сягнули 1,05 млн загиблих і поранених – британська розвідка

13:48 05.08.2025
Пакистан заперечує участь своїх громадян у війні в Україні - МЗС

Пакистан заперечує участь своїх громадян у війні в Україні - МЗС

13:37 05.08.2025
Бійці ГУР зупиняють наступ ворога на Сумщині: розбито понад вісім рот окупантів

Бійці ГУР зупиняють наступ ворога на Сумщині: розбито понад вісім рот окупантів

11:20 05.08.2025
У таборі на Львівщині сталося масове отруєння дітей: відомо про 24 постраждалих - поліція

У таборі на Львівщині сталося масове отруєння дітей: відомо про 24 постраждалих - поліція

09:42 05.08.2025
Постпред США при НАТО вважає вторинні санкції "очевидним кроком" для досягнення припинення війни в Україні

Постпред США при НАТО вважає вторинні санкції "очевидним кроком" для досягнення припинення війни в Україні

02:53 05.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Заклик до РФ повернути українських дітей підписали 38 країн разом з Радою Європи та ЄС

Внесок Швеції на підтримку постачання американської зброї для України - $275 млн

Норвегія, Швеція та Данія профінансують військовий пакет для України на 430 млн євро

Зеленський доручив збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів

Данія виділить 580 млн данських крон на підтримку ініціативи НАТО щодо забезпечення України американською зброєю

ОСТАННЄ

Визнання Радою депортації українців з Польщі в 1944-1952рр не несе ризиків загострення міждержавних відносин – юрист

Внесок Швеції на підтримку постачання американської зброї для України - $275 млн

Рютте вітає фінансові пакети від Данії, Норвегії та Швеції для допомоги з поставками Україні американської зброї

НАТО координуватиме постачання озброєння в Україну - ЗМІ

Зеленський доручив збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ зросла вперше за 5 місяців - УРТЦ

Україна зацікавлена в кооперації з оборонною промисловістю Словенії

Понад 3 млн дітей розпочнуть навчальний рік у вересні у класах або онлайн - Свириденко

У Черкасах затримали чоловіка, який через перевірку документів представниками ТЦК погрожував підірвати гранати

Україна розраховує на лідерську роль Японії у повоєнній відбудові - Сибіга на ЕКСПО2025

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА