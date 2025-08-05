Міжнародна коаліція закликала РФ без зволікань та жодних умов повернути викрадених українських дітей

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, створена в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, закликала Росію без зволікань та жодних умов повернути викрадених українських дітей, коаліцію співочолюють Канада та Україна, спільну заяву підписали 38 країн, Рада Європи та Європейський Союз, повідомляє Офіс президента України.

"Примусова депортація Росією майже 20 тисяч українських дітей – це відверте порушення міжнародного права. Ці діти мають бути повернені. Ми закликаємо Росію почати з 339 дітей, ідентифікованих Україною. ЄС і надалі запроваджуватиме санкції проти тих, хто викрадає українських дітей і намагається стерти їхню ідентичність", - наголосила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас.

Коаліція також закликає Росію надати повну й підтверджену інформацію про місцеперебування, стан і правовий статус усіх дітей; забезпечити безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій; припинити маніпуляції з ідентичністю дітей, зокрема примусову зміну громадянства, розміщення в російських сім’ях чи установах та піддавання їх ідеологічному впливу й мілітаризації.

"Українські діти, викрадені Росією, мають бути повернені. Діти, які живуть під російською окупацією, повинні бути звільнені. Діти, які живуть у страху перед терором, повинні отримати безпеку, а ті, хто був змушений тікати з України, – можливість повернутися додому. Росія має бути притягнута до відповідальності за те, що зробила знищення дитячих доль своєю стратегічною політикою у війні агресії", – зазначила спеціальна представниця Генерального секретаря Ради Європи з питань ситуації українських дітей Тордис Кольбрун Рейкфйорд Ґілфадоттір.

Як йдеться у повідомленні, ще під час першого раунду мирних переговорів у Стамбулі українська делегація передала Росії початковий список дітей для повернення. Однак до сьогодні Росія відмовилася запропонувати будь-який дієвий механізм повернення юних українців.

"Сьогоднішня заява коаліції демонструє, що міжнародна спільнота єдина у своїй вимозі повернення кожної української дитини, яка була депортована або насильно переміщена. Цим злочинам немає виправдання, і не може бути жодних зволікань із поверненням дітей додому. Кожен день, що минає без їх повернення, – це день продовження несправедливості", - цитують у повідомлені керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Спільну заяву коаліції підтримали: Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чилі, Коста-Рика, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Сполучене Королівство, Європейський Союз (спостерігач), Швейцарія (спостерігач) та Рада Європи.