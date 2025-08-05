Бійці ГУР зупиняють наступ ворога на Сумщині: розбито понад вісім рот окупантів

Бійці "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України не дозволили росіянам просунутися на Сумському напрямку.

Як повідомляє пресслужба ГУР, під час спецоперації розвідникам вдалося зайти у ворожий тил, зачистити позиції окупантів та закріпитися.

"Просування московитів — зупинено, постачання провізії та боєкомплекту їхньому угрупованню військ — зірвано. Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії рф, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності "Спецпідрозділу Тимура", - йдеться у повідомленні.

У ГУР поділилися відео з ключовими фрагментами місії українських розвідників: стрімкі рейди в тилу противника; прицільна робота артилеристів і гранатометників; ліквідація окупантів скидами та точними прильотами FPV-дронів; кадри ближнього стрілецького бою.

Загальні втрати противника: щонайменше 334 — вбитими, ще понад 550 — пораненими.

Операція проведена силами підрозділів "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибірський Батальйон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" та "6 загін спеціальних дій", що входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.