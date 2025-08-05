ВАКС відправив під варту директора підприємства – виробника БПЛА з можливістю застави 2 млн грн - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до директора підприємства – виробника БПЛА у справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід до директора підприємства – виробника БПЛА у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Вирішується питання щодо оскарження запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що НАБУ і САП заявили, що викрили корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Йдеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-25 роках спрямовували на потреби Сил оборони.

У понеділок ВАКС також взяв під варту власника підприємства з виробництва дронів Владислава Марченка із заставою у 15 млн грн, нардепа (фракція "Слуга народу") Олексія Кузнєцова із заставою у 15 млн грн, а також єксочільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая із заставою у 10 млн грн.