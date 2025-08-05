Інтерфакс-Україна
Події
10:20 05.08.2025

ВАКС відправив під варту директора підприємства – виробника БПЛА з можливістю застави 2 млн грн - САП

1 хв читати
ВАКС відправив під варту директора підприємства – виробника БПЛА з можливістю застави 2 млн грн - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до директора підприємства – виробника БПЛА у справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід до директора підприємства – виробника БПЛА у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Вирішується питання щодо оскарження запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що НАБУ і САП заявили, що викрили корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Йдеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-25 роках спрямовували на потреби Сил оборони.

У понеділок ВАКС також взяв під варту власника підприємства з виробництва дронів Владислава Марченка із заставою у 15 млн грн, нардепа (фракція "Слуга народу") Олексія Кузнєцова із заставою у 15 млн грн, а також єксочільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая із заставою у 10 млн грн.

Теги: #набу #корупція #вакс #сап #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:27 04.08.2025
ВАКС відправив під варту на 60 днів ексочільника Луганської ОВА Гайдая з можливістю застави 10 млн грн

ВАКС відправив під варту на 60 днів ексочільника Луганської ОВА Гайдая з можливістю застави 10 млн грн

19:11 04.08.2025
ВАКС відправив під варту власника підприємства – виробника БПЛА Марченка з можливістю застави 15 млн грн

ВАКС відправив під варту власника підприємства – виробника БПЛА Марченка з можливістю застави 15 млн грн

15:53 04.08.2025
ВАКС відправив під варту нардепа Кузнєцова з можливістю застави у 8 млн грн - ЗМІ

ВАКС відправив під варту нардепа Кузнєцова з можливістю застави у 8 млн грн - ЗМІ

14:35 04.08.2025
ВАКС призначив розгляд клопотань про запобіжні заходи Гайдаю та Кузнєцову

ВАКС призначив розгляд клопотань про запобіжні заходи Гайдаю та Кузнєцову

12:18 04.08.2025
НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

11:36 04.08.2025
Американська компанія Axon готова до обміну експертизою з Україною у сфері протидії БпЛА

Американська компанія Axon готова до обміну експертизою з Україною у сфері протидії БпЛА

04:35 04.08.2025
Російський дрон атакував мешканку Херсону - ОВА

Російський дрон атакував мешканку Херсону - ОВА

21:07 02.08.2025
Зеленський: У Нацгвардії триває службове розслідування, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади

Зеленський: У Нацгвардії триває службове розслідування, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади

20:25 02.08.2025
Кабмін направить подання на звільнення голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая у справі з викриттям масштабної корупції — Свириденко

Кабмін направить подання на звільнення голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая у справі з викриттям масштабної корупції — Свириденко

22:00 01.08.2025
Керівник НАБУ підтвердив факт обшуку у будинку ексзаступника глави ОП Шурми у Німеччині

Керівник НАБУ підтвердив факт обшуку у будинку ексзаступника глави ОП Шурми у Німеччині

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих, є також травмовані внаслідок удару ворога у вівторок – очильник Сумської МВА

Генштаб зафіксував упродовж доби 151 бойове зіткнення

У Лозовій через атаку РФ постраждали 10 осіб, з них 2 дитини, 1 людина загинула

РФ вдарила по залізниці в Лозовій: загинув працівник та поранено четверо людей, поїзди їдуть в об’їзд

Кількість загиблих в Краматорську зросла до семи людей

ОСТАННЄ

Верховний Суд остаточно визнав законним виведення з ринку Місто Банку

Двоє загиблих, є також травмовані внаслідок удару ворога у вівторок – очильник Сумської МВА

Директорка УІК Коваль: дочірні видавці з РФ реєструються у країнах ЄС, щоб обійти заборони і санкції

Війська РФ 11 раз обстріляли Донеччину, поранені 3 мирних жителів – ОВА

Україна має продовжувати санкційну політику проти російських видавництв і авторів - директорка УІК Коваль

ІТ-фахівець столичного університету розставляв "відеопастки", щоб коригувати удари по Києву та шпигувати на Укрзалізниці - СБУ

Ворог окупував Попів Яр та просунувся у районах Торецька та Воскресенки на Донеччині — DeepState

Український оскарівський комітет продовжив прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар" до 11 серпня

Уночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже 50 БпЛА - Зеленський

У Києві викрито чоловіка, який за $15 тис. обіцяв "продовжити" інвалідність для виїзду за кордон – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА