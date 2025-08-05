ІТ-фахівець столичного університету розставляв "відеопастки", щоб коригувати удари по Києву та шпигувати на Укрзалізниці - СБУ

Фото: https://t.me/SBUkr/

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві ще одного агента ФСБ - 24-річного ІТ-фахівця столичного університету, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по місту та шпигував за переміщенням ешелонів Сил оборони.

"За вказівкою російської спецслужби ворожий поплічник фіксував наслідки повітряних атак агресора по Києву та стежив за локаціями української ППО", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, для цього агент за гроші ФСБ орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому заздалегідь надсилав куратор.

"У вікнах цих помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями під час комбінованих атак рф по Києву для коригування повторних ударів по місту", - уточнюють в українській спецслужбі.

Згідно з повідомленням, одночасно ворог використовував приховану онлайн-трансляцію, сподіваючись виявити координати бойових позицій української ППО.

Крім того, агент додатково розставляв аналогічні "відеопастки" біля колій Укрзалізниці, де, на думку ворога, могли рухатись військові ешелони через столичний регіон України.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила фігуранта, задокументувала його розвідактивність і затримала "на гарячому" в орендованій оселі.

На місці події виявлено відеокамеру, а також вилучено телефон із доказами його контактів з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.