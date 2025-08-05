Інтерфакс-Україна
Події
10:01 05.08.2025

Уночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже 50 БпЛА - Зеленський

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Уночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже 50 БпЛА - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

У ніч на вівторок росіяни атакувала населенні пункти України балістичними ракетами та майже 50 БпЛА, більшість з них - типу "Shahed", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цієї ночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже півсотнею БпЛА, більшість із яких – російсько-іранські "шахеди". Багато дронів збили наші захисники, але, на жаль, були влучання", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент зазначив, що "рускіє" вдарили по Лозовій на Харківщині понад 25 "шахедами" по цивільній інфраструктурі. У результаті обстрілу загинула одна людина, 10 - постраждали, серед них двоє дітей, постраждала залізниця – депо, вокзал.

"Також під обстрілами цієї ночі перебували Запорізька, Одеська та Сумська області. У селі Біленьке Запорізького району окупанти вдарили просто по людях FPV-дронами. Двоє людей постраждали. Знову російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста й громади", - повідомив Зеленський.

Він наголосив на тому, що світ бачить, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними.

"Тому тиск треба посилювати, і це, безперечно, працюватиме для миру. Дякую Сполученим Штатам, європейським партнерам, країнам "сімки" та всім, хто готовий тиснути як потрібно. Розраховуємо на змістовні, рішучі кроки",- резюмував глава держави.

Теги: #атака_рф #харківщина #зеленський

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