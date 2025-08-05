Інтерфакс-Україна
Події
07:55 05.08.2025

У Лозовій через атаку РФ постраждали 10 осіб, з них 2 дитини, 1 людина загинула

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У Лозовій через атаку РФ постраждали 10 осіб, з них 2 дитини, 1 людина загинула

Внаслідок масованої атаки російських безпілотників по Харківській області вночі 5 серпня постраждали 10 людей, з них двоє дітей, одна людина загинула, повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

"Внаслідок нічної масованої атаки БпЛА на місто Лозова виникло декілька осередків пожеж. Постраждали 10 осіб, з них 2 дитини та 1 чоловік загинув", — зазначили в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ранком вівторка.

Протягом доби з 4 по 5 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких 9 — на ліквідацію пожеж (8 пов’язані з ворожими обстрілами), 4 — на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 9 — на допомогу населенню.

Зокрема, у Чугуївському районі в селі Лосівка внаслідок удару БПЛА горів житловий будинок. Загинув чоловік 1978 року народження. Ще одна пожежа сталася в селі Рогань Харківського району — там також горів житловий будинок, постраждалих немає.

 

Теги: #постраждалі #харківська_область #атака

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