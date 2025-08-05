Інтерфакс-Україна
Події
07:45 05.08.2025

РФ вдарила по залізниці в Лозовій: загинув працівник та поранено четверо людей, поїзди їдуть в об’їзд

1 хв читати
РФ вдарила по залізниці в Лозовій: загинув працівник та поранено четверо людей, поїзди їдуть в об’їзд

Російські війська завдали масованого ракетного удару по залізничній інфраструктурі в Лозовій Харківської області, внаслідок чого загинув працівник, ще четверо залізничників дістали поранення.

Як повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця", в результаті ворожої атаки пошкоджено залізничний вокзал та інші об’єкти інфраструктури.

"Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв. Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", — зазначили в компанії.

У зв’язку з обстрілом змінено маршрути деяких поїздів. Зокрема, поїзд №66/65 — 166/165 Умань — Черкаси — Харків прямує в об’їзд. Те саме очікується й для інших поїздів краматорського напрямку. Через рух у об’їзд під резервним тепловозом затримка складатиме близько години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.

 

Теги: #уз #харківська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:10 05.08.2025
У Лозовій зафіксовано наймасованішу атаку з початку війни, поранено двох дітей

У Лозовій зафіксовано наймасованішу атаку з початку війни, поранено двох дітей

05:32 05.08.2025
Двоє цивільних поранені внаслідок атаки російського дрона на Запорізький район — ОВА

Двоє цивільних поранені внаслідок атаки російського дрона на Запорізький район — ОВА

22:06 04.08.2025
Троє загиблих через ворожі удари в Чугуївському районі — прокуратура розслідує

Троє загиблих через ворожі удари в Чугуївському районі — прокуратура розслідує

06:12 03.08.2025
Один із мікрорайонів Чугуєва зазнав ударів, пошкоджено житло, постраждали троє жінок – мер

Один із мікрорайонів Чугуєва зазнав ударів, пошкоджено житло, постраждали троє жінок – мер

02:16 03.08.2025
Унаслідок атаки дрона на Балаклію постраждала людина

Унаслідок атаки дрона на Балаклію постраждала людина

01:40 30.07.2025
Армія РФ атакувала людей в черзі по воду на Харківщині, є жертви та поранені - прокуратура

Армія РФ атакувала людей в черзі по воду на Харківщині, є жертви та поранені - прокуратура

04:01 26.07.2025
Кількість постраждалих в Змієві зросла до 3 осіб - ОВА

Кількість постраждалих в Змієві зросла до 3 осіб - ОВА

03:07 26.07.2025
Пожежа у Змієві через комбіновану повітряну ворожу атаку -ОВА

Пожежа у Змієві через комбіновану повітряну ворожу атаку -ОВА

02:37 26.07.2025
Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області, - ОВА

Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області, - ОВА

23:46 23.07.2025
Троє мирних жителів постраждалі через ворожі обстріли Купʼянського району Харківської області - прокуратура

Троє мирних жителів постраждалі через ворожі обстріли Купʼянського району Харківської області - прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих в Краматорську зросла до семи людей

Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)

Зеленський: Уже відчувається зміна настроїв у Росії, нові санкції будуть підштовхувати росіян до миру

На Харківщині двоє мирних мешканців загинули внаслідок атаки fpv-дрона

ВАКС відправив під варту на 60 днів ексочільника Луганської ОВА Гайдая з можливістю застави 10 млн грн

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 93 од. спецтехніки

ЄС призупинив на шість місяців запровадження тарифних контрзаходів щодо США

5 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Стубб: наближається термін для припинення вогню, встановлений Трампом. Фінляндія підтримує зусилля припинення вогню

Рязанський НПЗ скоротив переробні потужності удвічі після атаки БпЛА – ЗМІ

Окупанти втратили 187 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки - Генштаб

Представник США при НАТО відзначив лідерство Нідерландів у військовій допомозі Україні

Генсек ООН оголосив про скорочення бюджету на $700 млн через зменшення підтримки США - ЗМІ

Ще одну українську дитину врятовано з ТОТ в межах ініціативи Bring Kids Back UA

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА