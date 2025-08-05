РФ вдарила по залізниці в Лозовій: загинув працівник та поранено четверо людей, поїзди їдуть в об’їзд

Російські війська завдали масованого ракетного удару по залізничній інфраструктурі в Лозовій Харківської області, внаслідок чого загинув працівник, ще четверо залізничників дістали поранення.

Як повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця", в результаті ворожої атаки пошкоджено залізничний вокзал та інші об’єкти інфраструктури.

"Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв. Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", — зазначили в компанії.

У зв’язку з обстрілом змінено маршрути деяких поїздів. Зокрема, поїзд №66/65 — 166/165 Умань — Черкаси — Харків прямує в об’їзд. Те саме очікується й для інших поїздів краматорського напрямку. Через рух у об’їзд під резервним тепловозом затримка складатиме близько години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.