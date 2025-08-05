Інтерфакс-Україна
Події
07:30 05.08.2025

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 93 од. спецтехніки

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Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 93 од. спецтехніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1020 окупантів, 2 танки, 12 бронемашин, 28 артсистем, 169 БПЛА, а також 93 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1058260 (+1020) осіб, танків – 11071 (+2) од, бойових броньованих машин – 23091 (+12) од, артилерійських систем – 31081 (+28) од, РСЗВ – 1452 (+0) од, засоби ППО – 1203 (+0) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49620 (+169), крилаті ракети – 3555 (+2), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 57337 (+93), спеціальна техніка – 3935 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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