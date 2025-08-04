Інтерфакс-Україна
Події
20:55 04.08.2025

Україна розгляне можливість збільшення відсотку заброньованих працівників на підприємствах, які працюють на прифронтових і прикордонних територіях

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Україна розгляне можливість збільшення відсотку заброньованих працівників на підприємствах, які працюють на прифронтових і прикордонних територіях

Україна розгляне можливість збільшення відсотку заброньованих працівників на підприємствах, які розташовані та працюють на прифронтових і прикордонних територіях, повідомляє пресслужба президента України Володимира Зеленського за результатами його зустрічі з представниками бізнесу, волонтерської та ветеранської спільнот, шкіл та університетів Харкова.

"Одне з ключових питань обговорення – підтримка економіки на прифронтових і прикордонних територіях. Зокрема, ішлося про створення спеціальної програми для прифронтових регіонів, яка була б дієвою для людей і громад та охоплювала б зменшення податкового навантаження на бізнес. Президент зазначив, що держава розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, які розташовані та працюють безпосередньо на прифронтових і прикордонних територіях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, уряд опрацює механізм підвищення зарплат учителям, медикам і працівникам держорганів у цих регіонах. Також держава планує запровадити страхування для місцевого бізнесу й гарантування першого внеску на іпотеку в прифронтових і прикордонних областях.

Під час зустрічі також обговорили підтримку ветеранів, волонтерів та їхніх родин, оплату спожитих енергоносіїв теплопостачальними підприємствами та реструктуризацію боргів за газ.

"Я поговорю з прем’єр-міністром, із міністром фінансів. Поговоримо окремо щодо газу точно з Нафтогазом. Усі ваші питання порушимо", – наголосив Зеленський.

У свою чергу, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що вже підготовлена законодавча ініціатива щодо заборони накладання арешту на рахунки таких підприємств.

"Цього тижня буде проведена урядова нарада, присвячена питанню різниці в тарифах для підприємств теплокомуненерго і пов’язана з мораторієм на їх підняття", - повідомляє ОП.

 

Теги: #харків #бізнес #зеленський

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