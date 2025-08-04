Інтерфакс-Україна
Події
19:14 04.08.2025

Нідерланди виділять EUR500 млн на протиповітряну оборону України – міністр оборони

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Нідерланди виділять EUR500 млн на протиповітряну оборону України – міністр оборони

Очільник Міністерства оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував виділення EUR500 млн для посилення протиповітряної оборони України,зокрема, ракети та запчастин для систем Patriot.

"Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони і боєприпасів. Як перший союзник у НАТО, Нідерланди поставлять пакет американських систем озброєнь на суму EUR500 млн (в т.ч. частини і ракети Patriot). Це допоможе Україні захистити себе і решту Європи від російської агресії", - написав міністр у соцмережі Х у понеділок.

 

Теги: #ппо #нідерланди #посилення

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