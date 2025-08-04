Ще 10 шкіл відновлено на Київщині та Чернігівщині за підтримки ЄС - тисячі дітей повернуться за парти вже восени

Близько двох тисяч дітей у громадах Київської та Чернігівської областей зможуть повернутися до очного навчання в безпечних і комфортних умовах цієї осені.

У межах проєкту "Відновлення шкіл в Україні", що фінансується Європейським Союзом і виконується Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), ще десять освітніх закладів — дошкільні заклади, школи, та професійні коледжі — були повністю відновлені від пошкоджень, спричинених війною.

Як повідомили у ЮНОПС, загалом у межах проєкту вже відновлено 44 заклади у Київській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. До кінця 2025 року планується завершити ремонт понад 70 освітніх об’єктів. Бюджет проєкту складає 28 мільйонів євро.

За даними Міністерства освіти і науки, від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено 3524 заклади освіти, з яких 360 — зруйновано повністю. У Київській та Чернігівській областях найбільших руйнувань зазнали громади, які перебували під окупацією або систематично обстрілювалися.

"Очне навчання відіграє вирішальну роль у розвитку дитини — воно забезпечує не лише освіту, але й стабільність, емоційну підтримку та соціальну взаємодію. Саме тому відновлення доступу до освітніх закладів залишається одним із ключових пріоритетів підтримки Європейського Союзу для України. Ми раді співпрацювати з ЮНОПС у цій важливій справі — щоб діти поверталися до безпечних шкіл", — зазначила голова Офісу гуманітарної допомоги Європейського Союзу в Україні Маріанна Франко.

У кожному закладі було проведено технічне обстеження, щоб визначити характер пошкоджень і обсяг необхідних робіт. Реконструкція включала заміну вікон і дверей, ремонт дахів, утеплення фасадів, оновлення систем опалення, класних кімнат, спортивних залів, коридорів і санвузлів.

Завдяки оновленій інфраструктурі тисячі дітей зможуть знову навчатися у звичних умовах. Для громад це означає крок до стабільності та відновлення повсякденного життя.