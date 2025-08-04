Відновлення мереж після бойових дій компаніями "ДТЕК" у I пів.-2025 уже зрівнялося з обсягами за весь 2024р

У першому півріччі 2025 року енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" відремонтували 1441 енергооб’єкт з тих, які було пошкоджено внаслідок бойових дій.

"Ці показники майже дорівнюють обсягу всієї відновленої енергоінфраструктури ОСР в 2024 році – 1503 об’єкти", - повідомив операційний холдинг у понеділок.

З січня по червень 2025 року фахівцям ОСР "ДТЕК Мережі" вдалося відремонтувати загалом 1298 ліній електропередачі протяжністю понад 3,3 тис. км та 143 підстанції і трансформаторних, розподільчих пунктів після ворожих атак столиці, Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької областей.

"За ці 6 місяців наші енергетики відновили електропостачання понад 3 мільйонам українців. На жаль, ціна світла буває занадто високою – у лютому на Дніпропетровщини через обстріл загинув машиніст автокрана Геннадій Мусатов", - зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко, слова якої наведено в повідомленні.

За інформацією компанії, ремонтні бригади ОСР "ДТЕК Мережі" приступають до робіт, щойно отримують дозвіл від військових і ДСНС. Наразі 98% від усіх енергооб’єктів, які зазнали руйнувань внаслідок бойових дій з 24 лютого 2022 року, відновлено. Інші 2% поки неможливо відремонтувати через безпекову ситуацію та відсутність необхідного обладнання.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР операційного холдингу обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.