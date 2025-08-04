Єрмак пропонує посилити тиск на РФ: Світ цього тижня може отримати можливість припинити війну

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє про можливість припинення війни проти України в разі посилення тиску на РФ цього тижня і пропонує для цього накласти санкції на російські держагенції "Росатом" та "Роскосмос", відключити Газпромбанк від SWIFT та запровадити санкції проти російських портів

"Президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія незабаром зіткнеться з серйозними наслідками, якщо негайно не сяде за стіл переговорів. Скоротивши минулого тижня попередній 50-денний період до лише 10 днів, президент США надіслав Путіну безпомилковий сигнал. Ці сигнали мають бути підкріплені рішучими діями, щоб війна припинилася… Київ вітає цю ясність", - написав Єрмак в своїй статті для The Washington Post, опублікованій в понеділок.

Він відзначив, що Україна поділяє відданість президента США Дональда Трампа миру через силу, і додав, що "ця сила — єдина мова, яку розуміє Путін". "Однак, щоб по-справжньому змінити траєкторію війни, необхідно посилити існуючий режим санкцій", - наголошує голова Офісу президента.

Серед його пропозицій - повна економічна блокада РФ. "Росія імпортує на мільярди мікрочіпів та електроніки, що використовуються в її безпілотниках та ракетах, через Китай та інші менші країни Центральної Азії. Ці компоненти часто походять із Заходу, але потрапляють до Росії обхідними торговельними шляхами та фінансовими лазівками. Нас дуже обнадіюють нещодавні дії США щодо боротьби з ухиленням від санкцій. Двопартійний законопроект Грема-Блюменталя знаменує собою вагомий крок до запровадження вторинних санкцій проти організацій у третіх країнах, які допомагають фінансувати російську військову машину", - пише Єрмак.

Він також відзначає, що державне ядерне агентство РФ "Росатом" та космічне агентство "Роскосмос" "не є нейтральними цивільними установами, а стратегічними сприятливими факторами війни Путіна". "Обидва агентства мають бути повністю санкціоновані та їм має бути заборонено співпрацювати із західними науковими та академічними установами", - наголошує голова Офісу президента України.

Також, за його словами, необхідно зробити більше, щоб відрізати РФ доступ до міжнародного фінансування. "Відключення деяких російських банків від SWIFT у 2022 році стало важливою віхою. Але одна велика фінансова установа, Газпромбанк, залишається підключеною, слугуючи основним каналом для санкційної торгівлі, зокрема енергетичними та оборонними товарами. Газпромбанк має бути відключений разом з будь-якими меншими фінансовими установами, які намагаються заповнити прогалину", - вказує Єрмак.

Він схвалив рішення Трампа підвищити тарифи для Індію за купівлю нафти в РФ вище ліміту цін, але відзначив, що потрібен більший тиск. "Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії, співголовою якої для мене є честь, розробила низку цілеспрямованих пропозицій, які можуть саме це зробити. Серед них – санкції проти російських портів, що використовуються для експорту нафти; визначення операторів тіньових флотів нафтових танкерів, включаючи судна, які відключають системи стеження та використовують перекази з судна на судно з невідомим походженням; та боротьба з посередниками в ланцюжку поставок оборонної продукції, включаючи криптоінфраструктуру, таку як біржі та гаманці, що використовуються для незаконних платежів та ухилення від санкцій", - сказав голова Офісу президента.

За його словами, останні заяви Трампа свідчать про те, що він розуміє ставки. "Ультиматум, який він дав Путіну, закінчується пізніше цього тижня. Тисячі життів залежать від успіху того, що буде далі. Інструменти, щоб зупинити Росію, існують. Потрібна лише політична воля використовувати їх точно та з силою", - резюмував Єрмак.