Бійці двох бригад НГУ отримали від громади Києва 2300 БпЛА - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади велику партію дронів двом бригадам Національної гвардії України. Про це повідомляє сайт КМДА.

"Передав від громади Києва на найгарячіші напрямки фронту чергову партію необхідної допомоги. Ще 2300 БпЛА різних типів отримали бійці Нацгвардії України. Зокрема, військовим 25-ї Київської бригади ім. князя Аскольда НГУ вирушили ще 1100 FPV-дронів (нічні, денні та цифрові). До бійців 27-ї Печерської бригади НГУ поїхали 1200 БпЛА", - повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що з початку року київська громада вже не вперше надсилає допомогу цим бригадам.

"У червні бійці 25-ї отримали від столиці 700 таких безпілотників (разом із сьогоднішніми це 1800). Від початку року з міського бюджету 25-й бригаді на оснащення Київ виділив 90 млн грн. Також у червні ми відправляли 27-й бригаді 1000 FPV-дронів (разом із сьогоднішніми - 2200). На запит 27-ї цього року столиця спрямувала на її оснащення 105 млн грн", - зазначив Кличко.

Він також нагадав, що цього року на підтримку захисників Київ спрямував уже 6 млрд грн. І наголосив, що столиця продовжить допомагати військовим і за кошти громади, і в якості благодійної допомоги.

"Загалом за перших півроку від громади бійцям різних бригад Київ відправив уже понад 33 000 БпЛА різних типів. Передавали й автомобілі, зокрема броньовані та всюдиходи, вкрай необхідні системи РЕБ (понад 200), системи зв’язку", - перелічив Кличко.