Інтерфакс-Україна
Події
15:42 04.08.2025

Качка: інвестувати в Україну сьогодні – означає інвестувати в майбутнє держави-члена ЄС

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Качка: інвестувати в Україну сьогодні – означає інвестувати в майбутнє держави-члена ЄС
Фото: https://www.facebook.com/

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на форумі в Японії заявив, що інвестувати в Україну сьогодні означає інвестувати в майбутнє держави-члена Європейського Союзу.

"Інвестувати в Україну сьогодні – означає інвестувати в майбутнє держави-члена ЄС. І саме така передова країна, як Японія є надійним партнером у відбудову України та проведенні необхідних трансформацій. Разом ми створюємо нову модель глобальної співпраці - довгострокове економічне партнерство, що ґрунтується на взаємній вигоді та довірі", - цитує Качку Офіс віцепрем'єра по результатам участі у форумі, присвяченому економічній відбудові України в Токіо (Японія). 

В межах виступу, Качка також подякував уряду Японії за послідовну підтримку та внесок у зміцнення економічної стійкості України.

З його слів, Україна будує прозорість, цифрове врядування та довіру, і не чекає завершення війни, щоб почати реформи. 

"Японські інструменти вже працюють в Україні — давайте масштабувати їх. З JICA, JBIC, NEXI та платформою JUPITeR ми вже маємо механізми для реального партнерства. NEXI, JICA, UNIDO — ваші союзники в Україні. Ми готові розширювати страхування, гарантувати спільну відповідальність і мінімізувати ризики", – зазначив урядовець. 

Зазначається, що у форумі взяли участь представники урядів, провідних профільних організацій та бізнесів обох країн, а головним акцентам заходу стало зміцнення зв'язків між Україною та Японією, насамперед за напрямками: енергетики та інфраструктури, розвитку виробничих і промислових парків,  агропереробки,  покращення умов для бізнесу в умовах війни.

Згідно з повідомленням, на полях форуму Україна та Японія також підписали 29 важливих домовленостей, зокрема, угоди з реалізації спільних проєктів в галузі сільського господарства та харчової промисловості, інфраструктури та будівництва, технологій та інновацій. 

Теги: #качка #форум

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