Інтерфакс-Україна
Події
15:54 04.08.2025

Австрійський суд дозволив "Нафтогазу" стягнути з РФ понад EUR120 млн активів

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Австрійський суд дозволив "Нафтогазу" стягнути з РФ понад EUR120 млн активів

Група "Нафтогаз" отримала дозвіл Районного суду Відня на примусове виконання арбітражного рішення проти РФ ("Кримське рішення") на суму понад $5 млрд.

"Зокрема, суд дозволив обтяження понад 20 об’єктів нерухомості росії на території Австрії, які будуть продані через аукціон. Загальна вартість цих активів перевищує EUR120 млн", - повідомив "Нафтогаз" у понеділок.

За інформацією компанії, аналогічні дії тривають також в інших юрисдикціях.

"Черговий практичний крок на шляху до стягнення з РФ понад $5 млрд за незаконно захоплені активи групи "Нафтогаз" в Криму. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. РФ заплатить за все. Рано чи пізно. Обовʼязково", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, слова якого наведено в повідомленні.

Інтереси "Нафтогазу" в Австрії представляє юридична фірма DORDA. Команду очолюють партнер Александр Карл і головний юрист Роберт Кеймельмайр за підтримки Терези Стінгл.

Як нагадали в компанії, у жовтні 2016 року "Нафтогаз" розпочав арбітражне провадження проти РФ, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення Москвою майна групи — з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та Росією. "Нафтогаз" був провідним учасником ринку природного газу в Криму, здійснюючи діяльність з розвідки, видобутку, транспортування, зберігання, переробки та розподілу газу. До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 млн куб. м газу у підземних сховищах.

Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал, сформований під егідою Постійної палати третейського суду (PCA) в Гаазі, зобов’язав РФ виплатити "Нафтогазу" понад $5 млрд за порушення умов договору.

"Цей обʼєм виплати, щодо якого вже є остаточне рішення арбітражу, залишається найбільшим серед усіх позовів інвесторів, поданих українськими компаніями щодо протиправних дій росії в Криму", - зазначили у "Нафтогазі".

Остаточне рішення арбітражу про відшкодування збитків було ухвалено після проміжного часткового рішення, в якому трибунал визнав свою юрисдикцію розглядати позови "Нафтогазу" та встановив, що Росія несе відповідальність за експропріацію майна компанії.

Нещодавно Верховний суд Королівства Нідерланди відхилив касаційну скаргу РФ щодо скасування часткового рішення трибуналу про юрисдикцію та суть справи.

Попри арбітражне рішення та ухвалу Верховного суду Нідерландів, Росія відмовляється виплатити "Нафтогазу" присуджену суму. Відтак "Нафтогаз" ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де РФ має активи.

"Нафтогаз" у цій справі представляє американська юридична фірма Covington & Burling.

Теги: #суд #нафтогаз

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