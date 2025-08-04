Інтерфакс-Україна
Події
15:02 04.08.2025

Системи для відеонагляду столиці закупили зі збитком у понад 2,1 млн грн – поліція Києва

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Системи для відеонагляду столиці закупили зі збитком у понад 2,1 млн грн – поліція Києва
Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства Києва, службова недбалість якого призвела до того, що системи для відеонагляду столиці закупили зі збитком понад 2,1 млн грн, повідомляє поліція Києва.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник генерального директора КП "Інформатика" під час закупівлі обладнання, необхідного для розвитку системи відеоспостереження столиці, не забезпечив перевірку ринкових цін на відповідний товар та не здійснив належний аналіз", - йдеться в повідомленні поліції Києва в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, внаслідок цього очікувана вартість техніки була штучно завищена, а договір із постачальником укладено на умовах, невигідних для міста.

"За висновками експертиз, через такі дії бюджету Києва завдано збитків на понад 2,1 млн грн", - зазначають в поліції.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України — "службова недбалість", що спричинило тяжкі наслідки.

Теги: #київ #відеонагляд #підозра #поліція

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