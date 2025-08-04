Келлог відвідає Київ найближчими днями – ЗМІ

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог має відвідати Україну найближчими днями, повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела.

"Цей візит відбувається на тлі швидкого наближення дедлайну, встановленого президентом для укладення мирної угоди з Росією. Новина про очікувану поїздку Келлога збігається із запланованою поїздкою до Росії Стіва Віткоффа, ще одного посланця Трампа", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що Трамп підтвердив поїздку Віткоффа в четвер.

"Так, він їде до Ізраїлю, а потім поїде до Росії, вірите чи ні", - сказав президент журналістам.

Джерела повідомили, що поїздка Віткоффа була "запропонована росіянами" на початку цього тижня і отримала схвалення, незважаючи на початковий скептицизм Трампа. Як повідомляється, американський президент сказав радникам, що вважає цю поїздку "марною".

У четвер Трамп заявив журналістам, що очікує введення санкцій після закінчення терміну, який він дав Росії для перемир’я з Україною, призначений на 8 серпня. У той же час він висловив сумнів, що такі покарання змінять поведінку Путіна.

"Ми збираємося запровадити санкції. Я не знаю, що санкції його турбують", - сказав він.