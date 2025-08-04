Три людини постраждали через російські обстріли Дніпропетровщини

Три людини постраждали через російські обстріли Дніпропетровщини, також пошкоджене транспортне підприємство, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Поранені троє людей, всіх доправили до лікарні. 4-місячна дівчинка – "важка". Жінки 40 та 46 років – у стані середньої тяжкості", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, ворог до пізнього вечора неділі та вранці понеділка продовжував атакувати Нікопольщину. Бив FPV-дронами та скидав боєприпаси з БпЛА. Обстрілював з артилерії.

Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

Також, за уточненими даними, через артобстріл Марганця, що стався вчора надвечір, пошкоджене транспортне підприємство.

Разом з тим, оборонці неба знищили над областю 2 безпілотники, повідомили в ПвК, зазначив Лисак.