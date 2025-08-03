Українці не дали росіянам запанувати в нашому небі, - Зеленський

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У День Повітряних сил Збройних сил України президент Володимир Зеленський виступив перед особовим складом Повітряних сил та висловив подяку воїнам, зазначивши, що "українці не дали росіянам запанувати в нашому небі".

"Дякую нашим пілотам, які здійснили вже 28 тис бойових вильотів – на вогневе ураження, авіаційне прикриття або розвідку. Дякую кожному й кожній, хто від перших хвилин повномасштабної війни зберіг нашу бойову авіацію та завжди – навіть за надзвичайно складних обставин – виконував і виконує бойові завдання", – сказав глава держави у зверненні.

Зеленський зазначив, що воїни показали світу реальну майстерність Повітряних сил.

"Разом ви показали світу реальну майстерність наших Повітряних сил, разом довели: наші люди точно готові до будь-яких викликів, і потрібні тільки засоби, тільки зброя. За рекордний час наші воїни досконало опанували Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T та інші засоби ППО. А в небі наші аси пілотують F-16 та Mirage. Дякую за це всім вам – усім, хто на варті українського неба!" – наголосив президент.

Він підкреслив, що "наші Повітряні сили – один з очевидних доказів того, що українці свою державу не віддадуть".

"Це дійсно великий український результат: українці не дали росіянам запанувати в нашому небі. Наші Повітряні сили – один з очевидних доказів того, що українці свою державу не віддадуть. Пишаємося вами та всіма вашими результатами – усіх воїнів Повітряних сил, усіх, хто допомагає", - акцентував Зеленський.