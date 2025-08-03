Інтерфакс-Україна
Події
12:35 03.08.2025

Росіяни знов вдарили по Херсону керованими авіабомбами в районі автомобільного мосту — ОВА

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Росіяни знов вдарили по Херсону керованими авіабомбами в районі автомобільного мосту — ОВА

У неділю біля опівдня окупаційна армія РФ нанесла авіаційний удар по Херсону, зафіксовано влучання в районі автомобільного мосту, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється.

Пізніше голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив про обмеження руху автомобільним мостом.

"У зв’язку з повторними атаками та активністю БПЛА рух транспорту через міст обмежено. Додаткову інформацію повідомлю згодом", - написав він у Телеграмі.

Теги: #атака_рф #прокудін #херсон

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