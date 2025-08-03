Захисники України в ніч на 3 серпня знищили 61 із 83 задіяних ворогом засобів повітряного нападу

Фото: НГУ

Противник у ніч на 3 серпня (із 19.00 2 серпня) атакував 83-ма засобами повітряного нападу 76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, рф.; балістичною ракетою Іскандер-М; зенітними керованими ракетами С-300/С-400; крилатою ракетою Х-22, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

" За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль: 60 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 1балістичну ракету Іскандер-М. Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.