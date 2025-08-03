Інтерфакс-Україна
Події
09:37 03.08.2025

Захисники України в ніч на 3 серпня знищили 61 із 83 задіяних ворогом засобів повітряного нападу

1 хв читати
Захисники України в ніч на 3 серпня знищили 61 із 83 задіяних ворогом засобів повітряного нападу
Фото: НГУ

Противник у ніч на 3 серпня (із 19.00 2 серпня) атакував 83-ма засобами повітряного нападу 76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, рф.; балістичною ракетою Іскандер-М; зенітними керованими ракетами С-300/С-400; крилатою ракетою Х-22, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

" За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль: 60 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 1балістичну ракету Іскандер-М. Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

Теги: #атака_рф #збиття #повітряні_сили

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:22 01.08.2025
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини

13:26 01.08.2025
Ізраїль засудив атаку РФ по Києву та закликав до тривалого миру, який гарантує безпеку для України - глава МЗС

Ізраїль засудив атаку РФ по Києву та закликав до тривалого миру, який гарантує безпеку для України - глава МЗС

13:08 01.08.2025
ППО збила у липні 117 ракет та майже 3 тис ударних БпЛА – Повітряні сили ЗСУ

ППО збила у липні 117 ракет та майже 3 тис ударних БпЛА – Повітряні сили ЗСУ

11:18 01.08.2025
Більше 1 тис. мешканців Києва, що постраждали від ворожої атаки, подали заяви на компенсації від міста – Кличко

Більше 1 тис. мешканців Києва, що постраждали від ворожої атаки, подали заяви на компенсації від міста – Кличко

11:16 01.08.2025
Російські удари по Києву вбивають і калічать десятки людей у власних будинках по всьому місту - Моніторингова місія ООН з прав людини

Російські удари по Києву вбивають і калічать десятки людей у власних будинках по всьому місту - Моніторингова місія ООН з прав людини

09:18 01.08.2025
Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях – Повітряні сили

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях – Повітряні сили

09:19 30.07.2025
Ворог атакував Україну 78-ма ударними БпЛА, зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях - ПС

Ворог атакував Україну 78-ма ударними БпЛА, зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях - ПС

09:46 26.07.2025
Ворог атакував 208 БпЛА та 27 ракет різних типів, зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях - ПС

Ворог атакував 208 БпЛА та 27 ракет різних типів, зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях - ПС

09:31 25.07.2025
Сили оборони знищили 54 російських БПЛА – ПС ЗСУ

Сили оборони знищили 54 російських БПЛА – ПС ЗСУ

09:20 22.07.2025
Ворог атакував 42 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях - ПС

Ворог атакував 42 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях - ПС

ВАЖЛИВЕ

Протягом доби на Донеччині загинули п’ятеро мирних жителів, ще 11 – поранені

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждали семеро людей, пошкоджено понад 30 будинків

Через ворожі удари по Херсонщині загинули двоє людей, ще десятеро поранені – ОВА

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є загиблий і поранені

Зеленський: У Нацгвардії триває службове розслідування, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади

ОСТАННЄ

Федоров: у "Дії" стався технічний збій через оновлення сертифікатів безпеки

Сенат США відклав ухвалення санкцій проти Росії, залишивши рішення Трампу - ЗМІ

У роботі застосунку "Дія" стався технічний збій

Зеленський у День Повітряних сил: Дякую пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає

Харківщина зазнала масованих атак: постраждали мирні жителі, зокрема дитина, одна людина загинула

Глава МЗС Британії відчував провину через зустріч Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 135 од. спецтехніки

Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Юрченка

Протягом доби на Донеччині загинули п’ятеро мирних жителів, ще 11 – поранені

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждали семеро людей, пошкоджено понад 30 будинків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА