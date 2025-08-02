Інтерфакс-Україна
Події
23:01 02.08.2025

Внаслідок авіаудару по Херсону постраждала літня жінка — МВА

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Внаслідок авіаудару російської армії по Херсону постраждала одна людина, повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

"На цю годину відомо про одну постраждалу внаслідок авіаудару російських терористів по Херсону. 80-річна місцева жителька отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали жінці допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/kherson_miskrada/54504

Теги: #постраждалі #херсон #атака

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