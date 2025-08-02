Внаслідок авіаудару по Херсону постраждала літня жінка — МВА

Внаслідок авіаудару російської армії по Херсону постраждала одна людина, повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

"На цю годину відомо про одну постраждалу внаслідок авіаудару російських терористів по Херсону. 80-річна місцева жителька отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали жінці допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/kherson_miskrada/54504