Сирський: Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи Збройних сил і Національної гвардії, що тримають оборону на Покровському напрямку, та ознайомився з оперативною обстановкою на загрозливих ділянках фронту.

"Найбільш складна ситуація зараз - на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках", – повідомив Сирський у Facebook.

За його словами, російські війська застосовують тактику "тотального просочування" з активізацією диверсійних дій у тилу. Втім, ДРГ противника знешкоджуються, а для посилення протидії створено спеціальні протидиверсійні резерви.

Також головнокомандувач провів на місці наради з командирами, обговорив посилення інженерного облаштування позицій, фортифікацій, мінно-вибухових і антидронових загороджень.

"Така робота ведеться, проте має бути активнішою, ширшою та комплексною", – наголосив він.

Сирський додав, що віддав необхідні розпорядження для покращення оборони та вирішення на місцях нагальних проблем.

"Дякую захисникам української Донеччини за мужність та витривалість…Працюємо разом, щоб досягти спільної мети – знищити ворога, зберегти Україну", – підсумував головнокомандувач.