Інтерфакс-Україна
Події
19:38 02.08.2025

Слуга Народу" розглядає питання виключення Кузнєцова з партії — заява

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Слуга Народу" розглядає питання виключення Кузнєцова з партії — заява

Провладна партія "Слуга Народу" ухвалила рішення відсторонити народного депутата Олексія Кузнєцова від керівництва обласною організацією партії, водночас дисциплінарна комісія розглядає питання про виключення його з партії.

Як зазначається у заяві, оприлюдненій в офіційному Телеграм-каналі політсили, "Очікуємо на чесний та обʼєктивний розгляд справи у суді. Для Партії принциповим є те, що відповідальність за корупційні дії мають нести всі, незалежно від посади, статусу чи політичної сили".

Партія також висловила підтримку НАБУ та САП у боротьбі з корупцією, наголосивши, що антикорупційні органи повинні діяти незалежно, рішуче й професійно.

У заяві наголошується, що держава має всі необхідні механізми для ефективної протидії корупції, а нещодавно ухвалений Верховною Радою закон, ініційований Президентом, посилив незалежність антикорупційних інституцій і створив додаткові гарантії для їхньої роботи.

"Слуга Народу" залишається послідовною у своєму прагненні до прозорої, справедливої державної політики та нетерпимості до корупції в будь-яких її проявах", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, до схеми за участі Кузнєцова причетний екс-очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова Мукачівської РДА) а також начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

 

Теги: #заява #скандал #слуга_народу

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